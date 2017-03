vor 1 Stunde Karlsruhe Parkgebühren in Karlsruhe: E-Fahrzeuge sollen auch weiterhin zahlen

Radnetz, E-Mobilität und ein Bebauungsplan: All das stand auf der Tagesordnung des Planungsausschusses. Dieser hatte am vergangenen Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung unter der Leitung von Bürgermeister Michael Obert getagt.