Parken an der Europahalle: Kostenpflichte Park-and-Ride-Stellplätze?

Eine Parkgebühr von fünf Euro für einen Parkplatz, der sonst kostenfrei ist: Vor dieser Situation stand ein ka-Reporter, der sein Auto wie üblich an der Europahalle abstellen wollte. Doch wie Helga Riedel, Pressesprecherin der Stadt Karlsruhe, mitteilt, hängt diese Maßnahme mit dem Code_n Festival zusammen: "Die Stadt hat einige Parkplätze für geladene Gäste des Festivals zurückgehalten." Doch es handle sich hierbei um eine Sonderlösung, die mit Ablauf des Festivals wieder der Vergangenheit angehören wird.

Gebühr Teil des Parkkonzept für das Code_n Festival

Das beschreibt auch Maren Mehlis, Bereichsleiterin bei der Karlsruher Messe- und Kongress Gesellschaft (KMK). Im Zusammenarbeit mit dem Veranstalter habe man ein Parkkonzept für das Festival erarbeitet: "Code_n passt hervorragend zum Standort Karlsruhe, aus diesem Grund sollte es für den Veranstalter möglichst attraktiv sein, in die Stadt zu kommen", so Mehlis.

Für das Parkkonzept seien Parkplätze an vier Stellen für die Veranstaltung vorgehalten worden, darunter auch die Stellplätze bei der Europahalle. "Mit der Erhebung von Parkgebühren haben wir allerdings nichts zu tun, das liegt in der Verantwortung der Veranstalter", sagt Mehlis weiter. Die KMK würde an diesen Einnahmen auch nicht beteiligt werden. "Aber ab Freitag ist der Spuk dann schon wieder vorbei", gibt Mehlis an.

Der Veranstalter war für eine Stellungnahme gegenüber ka-news nicht zu erreichen. Sobald es eine Rückmeldung gibt wir diese nachträglich aktualisiert.