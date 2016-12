Eine 60 Jahre alte Frau ist nach ihren Angaben in der Nacht zum Sonntag im Rintheimer Feld Opfer eines versuchten Raubes geworden. Nur weil sie laut um Hilfe rief, habe der Täter von ihr abgelassen, so die Polizei.

Demnach war sie gegen 2.15 Uhr in der Grünanlage hinter den Häusern Heilbronner Straße 19 bis 25 mit ihrem Hund beim Gassi gehen, als sie von einem Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Nachdem sie äußerte, kein Geld bei sich zu haben, habe ihr Täter mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen, so dass sie vermutlich einen Nasenbeinbruch erlitt. Aufgrund ihrer Hilfeschreie habe der Unbekannte schließlich von ihr abgelassen und sei ohne Beute in Richtung Hirtenweg geflüchtet.

Während die Geschädigte zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, führte die Fahndung nach dem Räuber nicht zum Erfolg. Dieser sprach deutsch ohne Akzent und wird als etwa 180 bis 185 cm groß wie auch schlank mit kurz geschnittenem Haar beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Kapuzenjacke sowie gleichfalls dunkle Jogginghosen.

Wer den Täter gesehen oder sonst Wahrnehmungen gemacht hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 0721/939-5555 um seine Meldung beim Kriminaldauerdienst gebeten.