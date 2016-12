vor 15 Minuten Karlsruhe Offener Brief: Mentrup fordert mehr Geld für den Schienenverkehr

Karlsruhe fordert mehr Geld für den Verkehr auf der Schiene. In einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, verlangt Karlsruhes Oberbürgermeister gemeinsam mit fünf weiteren Oberbürgermeistern eine finanzielle Förderung.