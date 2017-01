vor 15 Stunden Karlsruhe "Offene Pforten 2017": Karlsruhe, zeig her deine Gärten und Höfe

In Karlsruhe gibt es so manche versteckte grüne Oasen - versteckt in privaten Höfen und Gärten. Durch das Projekt "Offene Pforten" sollen Bürger an einem Tag oder Wochenende, einmal im Jahr Einblick erhalten. Wie man mitmachen kann, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.