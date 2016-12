Am Freitag hat die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Karlsruhe das vorläufige Obduktionsergebnis des gestorbene 18-Jährigen aus Nagold veröffentlicht. Der Junge war Ende November erst vermisst worden und wurde dann tot in der Nagold gefunden.

"Nach dem nunmehr vorliegenden vorläufigen Ergebnis der Obduktion des a m Dienstag tot aus der Nagold geborgenen 18 Jahre alten Heranwachsenden haben sich keinerlei Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben", gibt die Polizei Karlsruhe und die Tübinger Staatsanwaltschaft in einer Pressemeldung an. Beim derzeitigen Stand der Nachforschungen gehe die Ermittlungsbehörden von einem Unglücksfall aus, in dessen Folge der junge Mann im Fluss ertrunken ist.

Die Polizei legt im zudem Wert darauf, dass Meldungen, wonach die Ermittler bei dem Vermisstenfall Parallelen mit Gewaltverbrechen in anderen baden-württembergischen Städten und Landkreisen entdeckt hätten, zu keiner Zeit den Tatsachen entsprachen.