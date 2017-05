Am Donnerstag wurde bei einem Brand die 66-Jährige Verena Löbitz von der Feuerwehr tot geborgen. Die Obduktion ergab: Sie starb nach einem Gewaltverbrechen. Die Staatsanwaltschaft setzt nun eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise aus.

Nach einem Brand, bei dem die Bewohnerin tot in der Wohnung aufgefunden wurde, ermittelt jetzt die Sonderkommission "Kolpingplatz" die Hintergründe. Dazu gehört derzeit, "das Umfeld des Opfers aufzuhellen", wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemeldung berichten. Daher veröffentlichen sie nun Name und Bild des Opfers. Weiterhin sind die Ermittler damit befasst, eine ganze Reihe von Spuren abzuklären. Zugleich dauern die kriminaltechnischen Spurensicherungsmaßnahmen noch an.

Fest steht mittlerweile, dass die 66-jährige Verena Löbnitz am Donnerstagmorgen nach einem Brand in ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss des Anwesens Albtalstraße 4 nur noch tot von der Feuerwehr geborgen wurde. Nachdem die Ermittler der Soko "Kolping" von einem Gewaltverbrechen ausgegangen waren, hat sich dies im Rahmen der am Freitag durchgeführten Obduktion bestätigt. Frau Löbnitz wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

"Der Körper wies schwere Verletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie am Oberkörper auf. Als gesichert kann angesehen werden, dass Frau Löbnitz beim Ausbruch des Brandes bereits tot war", heißt es in der Pressemeldung weiter. Das Feuer wurde nach Spurenlage und Begutachtung durch einen Brandsachverständigen vorsätzlich gelegt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen lebte Frau Löbnitz alleine und zurückgezogen. Es ist nur wenig über ihre persönlichen Kontakte und ihr Umfeld bekannt. Sie soll allerdings regelmäßig die Wochenmärkte auf dem Gutenbergplatz und Stephanplatz aufgesucht haben. Zuletzt wurde sie am 15. Mai lebend gesehen.

Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die Frau Löbnitz alleine oder in Begleitung weiterer Personen gesehen haben, bzw das Opfer persönlich kannten. Diese und Personen, die durch Hinweise oder sonstige Angaben zur Aufklärung des Verbrechens beitragen können, werden nach wie vor gebeten, sich unter Telefon 0721/939-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Auch ist das vertrauliche Telefon 0721/939-6666 weiterhin rund um die Uhr geschaltet. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Belohnung von 3.000 Euro ausgelobt.