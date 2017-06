vor 1 Stunde Karlsruhe Nur leichte Verletzungen: Zweiradunfälle in Karlsruhe gehen glimpflich aus

Zu gleich zwei Unfällen, bei denen Zweiräder beteiligt waren, kam es am Montag in Karlsruhe: Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, kam es zunächst in der Kaiserallee Ecke Schillerstraße, später auf der Karlstraße in Richtung Amalienstraße zu jeweils einem Unfall.