Weil er einen Bekannten aus Habgier ermordet haben soll, steht ein 65 Jahre alter Mann seit Donnerstag vor dem Landgericht in Frankenthal.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte aus dem badischen Philippsburg den 74-Jährigen aus Speyer am 2. März vergangenen Jahres oder danach auf unbekannte Weise getötet, um an dessen Ersparnisse zu kommen. Das Opfer ist bis heute verschwunden. Am Rhein entdeckte Leichenteile weisen allerdings darauf hin, dass der Mann tot ist.

Der Angeklagte hat die Vorwürfe während der Ermittlungen bestritten. Nach Angaben seiner Anwältin will er sich vor Gericht äußern. Bei Prozessbeginn wurde am Donnerstag lediglich die Anklage verlesen, weil ein Sachverständiger nicht an der Sitzung teilnehmen konnte.

Nach Darstellung von Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz hat der Angeklagte vom Handy des Opfers eine SMS-Kurznachricht an die Tochter des Toten geschickt und sie im Namen ihres Vaters beauftragt, ihm dessen Schlüssel auszuhändigen. Weil dieser Plan misslungen sei, sei der Mann in die Wohnung des Opfers eingedrungen und habe den Tresor aufgebrochen, um an Wertgegenstände zu kommen. Das Verfahren wird am 4. Mai fortgesetzt.