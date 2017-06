vor 15 Minuten Karlsruhe Nostalgische Bahnreise: Dampflok "Emma" besucht Karlsruher Schlossgarten

Auf eine schöne Reise, zurück in die Zeit des Dampfbetriebs, können sich Eisenbahnfreude über Pfingsten im Karlsruher Schlossgarten freuen. Die Dampflok "Emma" kommt erneut in die Fächerstadt.

An Pfingstsonntag und -montag, 4. und 5. Juni, kommt die beliebte Dampflok "Emma" aus Frankfurt wieder zu Besuch in die Fächerstadt. Dort dreht sie gemeinsam mit der "Greif"-Bahn, die ebenfalls mit Dampf betrieben wird, ihre Runden durch die Parkanlage hinter dem Schloss. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) versprechen Eisenbahnromantik, die die Fahrgäste an beiden Tagen jeweils zwischen 11 und 18.30 Uhr erleben können.



Die Dampflok "Emma" kommt aus dem Frankfurter Feldbahnmuseum anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Schlossgartenbahn in diesem Jahr in die Fächerstadt. Erstmals waren "Emma" 2016 zu Gast im Karlsruher Schlosspark. Dabei wurde die Lok gleich zum großen Publikumsmagneten, so die VBK weiter.



Nach ihrem Gastspiel an Pfingsten wird "Emma" auch beim großen Jubiläumsfest der Schlossgartenbahn am Sonntag, 11. Juni, für Fahrten bereit stehen. Die VBK feiern dann mit einem großen Familienfest den runden Geburtstag der Schlossgartenbahn, die anlässlich der Bundesgartenschau vor 50 Jahren in Betrieb genommen wurde.