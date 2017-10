vor 43 Minuten Karlsruhe Normalzustand am Karlsruher Bahnhof: Vorplatz-Nord wird wieder hergestellt

Die Bauarbeiten für den Ostknoten am Karlsruher Hauptbahnhof-Süd werden bis Ende der Woche abgeschlossen, das verspricht die Stadt in einer Pressemitteilung. Am Freitag, 27. Oktober, werden daher am Knotenpunkt Ettlinger Straße/Fautenbruchstraße wieder alle Verkehrsbeziehungen für den Verkehr zur Verfügung gestellt.