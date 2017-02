Die evangelische Petrus-Jakobus-Gemeinde in der Karlsruher Nordweststadt nimmt Abschied von der Jakobuskirche in der Trierer Straße 6. Das Kirchengebäude wird entwidmet und danach abgerissen.

Die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden erweitert auf dem Grundstück die Räumlichkeiten der Evangelischen Jakobusschule. Am Sonntag, 26. Februar findet der Entwidmungsgottesdienst für die Jakobuskirche statt. Traugott Schächtele, Prälat für den Kirchenkreis Nordbaden der Evangelischen Landeskirche in Baden, hält den Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, und entwidmet das Kirchengebäude. Das kündigt die Gemeinde in einer Pressemeldung an.

Die Jakobuskirche wurde vom Architekten Erich Rossmann geplant und im Januar 1970 eingeweiht. Am Kirchengebäude ist das Gemeindezentrum angebaut und ein freistehender Glockenturm befindet sich auf der linken Seite daneben. In der Bienwaldstraße 16 entsteht ein neues Kirchengebäude für die Gemeinde. Der Bau soll im Sommer 2017 abgeschlossen sein.

Bis zum Ende der Bauarbeiten und dem Einzug in die neue Kirche, und das sich auf dem Areal befindende Gemeindehaus und Pfarramt, lädt die Petrus-Jakobus-Gemeinde sonntags zu Gottesdiensten in die katholische Kirche St. Matthias (Kaiserslauterner Straße 4) ein. Die Gemeindeaktivitäten finden unter anderem in Räumlichkeiten vom Wilhelmine-Lübke-Haus, der St. Matthias Gemeinde, dem Haus Bethlehem und in der Kußmaulstraße statt.