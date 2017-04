vor 2 Stunden Karlsruhe Noch keine Spur vom Täter: Polizei erbittet Hinweise zum Taxi-Angreifer

Am Ostersonntag hat ein bislang unbekannter Mann einen Taxifahrer in Rüppurr angegriffen. Doch bislang sind die Ermittler dem Täter noch nicht auf der Spur. Daher bitten sie in einer Pressemeldung erneut um Zeugenhinweise.