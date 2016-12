Geburtsglück im Karlsruher Zoo: Die beiden Gürteltiere Lilli und Eco haben Nachwuchs zur Welt gebracht. Das bislang namenslose Jungtier lebt derzeit noch hinter den Kulissen. Das berichtet die Stadt in einer Pressemeldung.

Es gibt wieder Nachwuchs von Lilli und Eco im Exotenhaus des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe. Aktuell ist das kleine Kugelgürteltier mit der Mutter zusammen im Backstage-Bereich, wo es auch die kommenden Wochen bleiben wird. "Wir sind total glücklich, dass wir wieder ein Jungtier von den Kugelgürteltieren haben", freut sich Tierpflegerin Anna-Lena Kugler.

Mutter und Nachwuchs werden zur Kontrolle regelmäßig gewogen. Das Junge hat bereits sein Geburtsgewicht von 94 Gramm auf stattliche 164 Gramm in wenigen Tagen gesteigert. "Lilli kümmert sich sehr gut um ihr Kind. Sie bleibt aber auch ganz ruhig, wenn wir es zum Wiegen aus der Wurfhöhle nehmen", berichtet Franziska Binkenstein, die sich als Tierpflegerin ebenfalls um die urzeitlich anmutenden Südlichen Kugelgürteltiere kümmert.

Das Geschlecht des Jungtiers ist noch unklar. "Es entkugelt sich noch nicht, wenn wir es rausnehmen, eine Geschlechtsbestimmung ist deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich", so Binkenstein. Derzeit hat es die Augen noch geschlossen. Der Panzer ist noch sehr weich und verfestigt sich erst nach und nach.

Kugelgürteltiere besiedeln Grasland, Buschland und trockene Waldgebiete Südamerikas. Sie ernähren sich vor allem von Insekten und deren Larven und haben die Fähigkeit, sich bei Gefahr oder Kälte vollständig in ihren Panzer einzukugeln. Da sie nacht- und dämmerungsaktiv sind, sieht man sie im Exotenhaus auch am besten in den ersten ein, zwei Stunden nach Öffnung des Exotenhauses.