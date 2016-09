Neunjährige verletzt: Motorradfahrer missachtete Vorfahrt und fährt weiter

Anzeige

Durch die Vollbremsung kam in der Straßenbahn ein 9-jähriges Mädchen zu Fall und erlitt eine Platzwunde an der Stirn. Das Motorrad fuhr weiter ohne anzuhalten. Zu einer Berührung mit der Straßenbahn war es nicht gekommen, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bei dem Motorrad handelte es sich um eine Chopper-Maschine ohne Frontscheibe. Beim Fahrer des Motorrades soll es sich um einen etwa 45 bis 55 Jahre alten Mann von kräftiger Statur gehandelt haben. Auf dem Motorrad befand sich noch eine rothaarige Sozia, so die Polizeiangaben.

Zeugen, die insbesondere Hinweise zum Motorrad machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.