Stuttgart / Karlsruhe Neues Jahr, neuer Zensus: 50.000 Haushalte werden befragt

In über 900 Gemeinden in Baden-Württemberg werden in diesem Jahr wieder 50.000 Haushalte im Rahmen des Mikrozenzus befragt. Das teilt das Statistische Landesamt in einer Pressemeldung mit.