Der Fahrkartenkauf mit dem Smartphone ist schon länger eine Selbstverständlichkeit. Doch Nutzer von "Touch&Travel" müssen demnächst auf eine andere Anwendung zurückgreifen.

"In den vergangenen Jahren wurde das Angebot "Touch&Travel", ein Handyticket mittels Check-in/Check-out, von zahlreichen Kunden des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) genutzt", so die Verantwortlichen in einer Pressemeldung. Zum 30. November 2016 wurde dieses Angebot jedoch eingestellt. Durch den Zusammenschluss von Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg konnte ein Nachfolgesystem nach demselben Prinzip umgesetzt werden.

Ab dem 1. Februar 2017 wird die App "ticket2go" voraussichtlich erhältlich sein. Über diese App können deren Nutzer in großen Teilen Baden-Württembergs weiterhin nach dem Prinzip Ein- und Auschecken ein Ticket über ihr Smartphone kaufen.

Neue App, gleiche Funktion

Das Ein- und Auschecken funktioniert dann auch weiterhin für alle Verkehrsmittel im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE), Heidenheimer Tarifbund (htv), Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt (vgf), Filsland Mobilitätsverbund, Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL), Tarifverbund Ortenau (TGO) und Waldshuter Tarifverbund (WTV) sowie für alle Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn und der Privatbahnen im Verbundgrenzen überschreitenden Verkehr in ganz Baden-Württemberg.

Nutzer der neuen App können mit Zügen auch in den nicht genannten Verbünden in Baden- Württemberg fahren, sofern ihre Fahrt verbundübergreifend ist, das heißt in einem anderen Verbund endet, als sie begonnen hat. "Ticket2go" basiert auf der Touch&Travel-Technologie und wird zukünftig gemeinsam von den genannten Verbünden angeboten.

Für die Nutzung können KVV-Kunden voraussichtlich ab dem 1. Februar 2017 die ticket2go-App in den Appstores von Apple und Google (iOS und Android) herunterladen. Notwendig ist dann eine einmalige Registrierung direkt in der App. Weitere Informationen finden Sie auf www.touchandtravel.de und in Kürze auch auf www.ticket2go.online.