Das Neubaugebiet in Durlach nimmt allmählich konkrete Formen an: Zwei der insgesamt fünf Entwürfe kamen in die engere Jury-Auswahl und sollen weiter entwickelt werden. Alle städtebaulichen Vorschläge können ab dem 10. Januar im Rathaus Durlach betrachtet werden.