Am Sonntag wird der neue Schwarzwald-Tatort im ersten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Die neuen Kommissare - gespielt von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner - werden zum ersten Mal im Schwarzwald ermitteln. Wer genau hinschaut, könnte ein vertrautes Gebäude entdecken...

Lange wurde in Karlsruhe bei der Vergabe des neuen Tatorts mitgefiebert - bekommt die Fächerstadt ein eigenes Ermittler-Team? Nach dem Aus für den Tatort am Bodensee war lange nicht klar, wo künftig auf Verbrecherjagd gegangen wird. Der Sender hatte Ende 2014 angekündigt, den Bodensee-Tatort 2016 auslaufen zu lassen, ihn aber im Umfang eins zu eins ersetzen zu wollen.

Neben Karlsruhe hatten sich auch Freiburg, Ulm, Heidelberg und Mannheim beworben. Den Zuschlag hat schlussendlich eine ganz andere Region erhalten: Der Schwarzwald. Die Polizeidirektion des neuen Ermittlerteams - gespielt von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner und ihrem Chef dargestellt von Harald Schmidt - sitzen zwar in Freiburg sitzen, der Haupthandlungsort wird allerdings der Schwarzwald sein.

Messe Karlsruhe war Drehort

Aber Karlsruhe wird auch im neuen Schwarzwald-Tatort eine Rolle spielen - zumindest ein Teil aus dem Landkreis. Wer ganz genau hinsieht, entdeckt in einer kurzen Einstellung das Tor A der Messe Karlsruhe. Angefragt wurde die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) schon vor Monaten von dem Location Scout des SWR für den neuen Tatort.

"Die einfache Frage lautete: Verfügt die Messe über ein Tor, welches mit Schranke und 'Wärterhäuschen' versehen ist?", berichtet die KMK in einer entsprechenden Pressemeldung. Diese Ausstattung bietet das Tor A, welches an der Südseite der Messe den Zugang zu den Logistik-Flächen sicherstellt. "Gerne war die KMK bereit, dem SWR das Tor zur Verfügung zu stellen", so die Messe. Der Dreh fand am 1. April statt. Das Ergebnis ist am Sonntag, 1. Oktober, um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

