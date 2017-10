Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember wird der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) seine Tarife anpassen. Für Kunden bedeutet das: Sie müssen sich auf höhere Preise einstellen. Der KVV spricht von einer "moderaten Preiserhöhung" von 2,37 Prozent.

In einer Mitteilung an die Presse begründet der KVV die Anpassung der Tarife mit gestiegenen Personalkosten durch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und mit der "Teuerungsrate bei Baupreisen für Investitionen in die Bahn-Infrastruktur Rechnung". Der Aufsichtsrat des KVV hat der Anpassung in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

"Die Tarifanpassung ist notwendig, weil wir unseren Kunden auch zukünftig ein attraktives Nahverkehrsangebot anbieten möchten. Die jetzige Tarifanpassung erfolgt mit viel Augenmaß, viele Tarife bleiben stabil, gerade was die Fahrten für Kinder und Familien betrifft. Wie in den Vorjahren liegen wir mit der Preisanpassung im bundesweiten Durchschnitt vergleichbarer Verkehrsverbünde. Gleichzeitig können sich die Fahrgäste über zahlreiche Verbesserungen freuen", so KVV-Geschäfsführer Alexander Pischon. Er verweist hier auf den sukzessiven Ausbau des WLAN-Angebots in Karlsruher Bahnen sowie auf die Einführung des neuen eTarifs für Kurzstrecken.

Keine Änderung für Kinder und Senioren

In seiner Pressemitteilung informiert der KVV über die Änderungen. Keine Preiserhöhung gebe es auch in diesem Jahr bei den Fahrkarten für Kinder in den Waben 1 bis 5. Für die Nutzer der Karte ab 65 sei weiterhin die ganztägige kostenfreie Mitnahme aller eigenen Enkel und/oder Kinder bis einschließlich 14 Jahre möglich. Bei den 4er-Karten für Kinder würden die Preise nicht erhöht. "

"Alte" Einzelfahrkarten, Tageskarten und Übergangskarten behalten nach Aussage des Verbunds ihre Gültigkeit bis zum 30. Juni 2018. Nach Ablauf dieser Aufbrauchfrist sind diese Tickets nicht mehr gültig und können nicht mehr für die Fahrten mit Bussen und Bahnen genutzt werden. Es bestehe die Möglichkeit, die abgelaufenen Fahrkarten gegen eine Gebühr von zwei Euro in den KVV-Kundenzentren in Baden-Baden, Bruchsal, Ettlingen, Karlsruhe und Rastatt umzutauschen oder erstatten zu lassen.

Einzel- und Tageskarten werden teurer

Ansonsten müssen sich KVV-Kunden ab dem 10. Dezember auf eine Erhöhung der Ticketpreise einstellen. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, steigen die Preise für Einzelfahrkarten im Stadtgebiet von Karlsruhe und Baden-Baden um zehn Cent und kosten statt 2,40 Euro nun 2,50. Einzeltickets für drei, vier oder Waben kosten ab Dezember jeweils zehn Cent mehr, bei fünf, sechs und sieben Waben sind es 20 Cent mehr. Bei den Übergangs- und Ergänzungsfahrkarten liegen die Tarife ab Dezember ebenfalls zehn bzw. 20 Cent über dem aktuellen Preisniveau.

Der Preis für die Citykarte wird um zehn Cent angehoben und kostet zukünftig 6,40 statt 6,30 Euro. Die Regio-Karte schlägt zukünftig mit 11,30 Euro zu Buche, statt wie bisher elf Euro. Für die Karte RegioXsolo, die bislang mit 18,10 Euro zu Buche schlägt, müssen KVV-Kunden mit dem Fahrplanwechsel 50 Cent mehr bezahlen.

Beim Tagesticket RegioXplus, das Gruppenreisen im KVV-Netz und auf den gesamten Strecken der angrenzenden Verbundpartner (VPE, VGF, VGC sowie ausgewählter Schienenanschlusstrecken) ermöglicht, steigt der Tarif um 30 Cent auf 29,90 Euro. Der Preis für die Viertageskarte "City quattro" (3 Waben) steigt um 40 Cent auf 23,40 Euro. Die Karte "Regio quattro" (Netz) kostet nun 40,90 Euro.

4-er-Karten im Stadtgebiet kosten weiterhin 9,50 Euro. Eine 4er-Karte für fünf Waben kostet auch nach dem 10. Dezember 2017 unverändert 18,20 Euro. Für den Geltungsbereich von drei Waben steigt der Preis einer Fahrkarte um 20 Cent auf 12,50 Euro bei Erwachsenen.

Preise für Monatskarten steigen

Für die übertragbare Umwelt-Monatskarte steigt der Preis laut KVV je nach Anzahl der benötigten Waben zwischen zwei und 5,50 Euro. Für den Geltungsbereich Baden-Baden oder Karlsruhe (das entspricht jeweils zwei Waben) kostet die Umwelt-Monatskarte statt 59,50 Euro künftig 61,50 Euro. Nutzer einer Umwelt-Jahreskarte oder eines AboFix müssen künftig je nach Preisstufe zwei Euro bzw. drei pro Monat mehr bezahlen.

Die Jahreskarte KombiCard kostet im Abonnement künftig drei Euro mehr und damit 85,80 Euro pro Monat. "Für die KombiCard Partner, bei der Lebenspartner von Inhabern einer KombiCard eine Ermäßigung erhalten, steigt der monatliche Preis von 61,80 Euro auf 64,35 Euro", so der KVV. Die 9-Uhr-Monatskarte mit einem Geltungsbereich für drei Waben verteuert sich um 2,50 Euro und kostet nach dem Fahrplanwechsel dann 50,50 Euro. Wer ab 9 Uhr im gesamten KVV-Netz unterwegs sein möchte, bezahlt zukünftig 73 Euro.

Und wie sieht es bei Schülern, Azubis und Studenten aus?

Die Monatskarten für Schüler, Auszubildende und Studierende bleiben von der Tarifanpassung im Dezember 2017 zunächst ausgenommen. Erst zum 1. September 2018 kommt es hier zu Preisanpassungen. Bis dahin bezahlen Schüler für die ScoolCard bei zehn Abbuchungen im Jahr monatlich 47,50 Euro. Für Schüler, die einen Zuschuss vom Stadt- oder Landkreis erhalten, reduziert sich der Preis der Ausbildungs-Monatskarte sowie der ScoolCard entsprechend.

Bis zum Herbst 2018 kostet das Studi-Ticket 155 Euro, ein Studi-Ticket für den Anschlussbereich 194 Euro. Nutzen können das Ticket Studierende der beteiligten Hochschulen in Baden-Baden, Germersheim, Karlsruhe und Pforzheim. Die Monatskarte für Azubis kostet je nach Geltungsbereich zwischen 47,50 Euro (2 Waben) und 126,50 Euro (sieben und mehr Waben).