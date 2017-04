vor 40 Minuten Julia Wessinger Karlsruhe Neue Preisliste: Diese Karlsruher Eisdiele belohnt freundliche Kunden

Seit vielen Jahren schon verkauft Pino Cimino sein Eis in der Karlsruher Oststadt. Doch nicht immer sind die Kunden auch so höflich, wie es der Besitzer der Eisdiele "Cassata" gerne hätte. Das will er ändern - und zwar mit einer neuen Preisliste.