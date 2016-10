Neue Demos: Widerstand und Pegida Karlsruhe protestieren erneut

Anzeige

Für Freitag, 7. Oktober, hat der Veranstalter von "Widerstand Karlsruhe" erneut eine Versammlung angemeldet. Wie die Stadt auf Anfrage von ka-news mitteilt, ist das nicht die letzte Veranstaltung: Auch am 12. und 25. November sowie am 2. und 17. Dezember seien bereits Versammlungen angemeldet. Wie die Stadt weiter mitteilt, sei hier der Ablauf analog zu den bisherigen Demonstrationen.

Auch Pegida Karlsruhe wieder unterwegs

Der Veranstalter von "Pegida" hat für den 25. Oktober die nächste Demo bei der Stadt angemeldet. Auch hier stehen schon weitere Termine fest. Im Zwei-Wochen-Rhythmus tritt die Bewegung ab dann in Karlsruhe zu Versammlungen zusammen. Im Gegensatz zu Widerstand Karlsruhe, stehe der Ablauf der Veranstaltung hier noch nicht fest. "Gespräche hierzu müssen noch geführt werden", so Helga Riedel, Sprecherin der Stadt Karlsruhe.

Bei den Anmeldern handelt es sich in beiden Fällen jeweils um Privatpersonen. Einen Zusammenhang zwischen den beiden besteht für die Stadt nicht. "Vom Umstand abgesehen, dass die Termine nicht zusammenfallen", so Riedel weiter.

An allen Terminen hätten sich bei bei den beiden Veranstaltern auch Gegenbewegungen angemeldet. In einer Mitteilung an die Presse beschreibt eine der gegnerischen Bewegungen: "Am 7. Oktober werden bekennende und vorbestrafte Nationalsozialisten, flankiert von einer Frau, welche Verbindungen zwischen erzkonservativen, rechtspopulistischen und extrem rechten Netzwerken pflegt und vorantreibt, ihre Hetze auf die Straße tragen", so Petra Schwarz, Pressesprecherin der Libertären Gruppe Karlsruhe.

Erfreut nahm man daher aus der Reihe der Libertären Gruppe Karlsruhe die Nachricht auf, dass die Karlsruher Versammlungsbehörde einem der Redner, der eigentlich am heutigen Freitag auftreten sollte, ein Redeverbot erteilt hat.