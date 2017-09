Mit dem 35. Fiducia & GAD Baden-Marathon geht ein zweijähriges Gastspiel an der Messe Karlsruhe zu Ende. Die Läufer werden ab 2018 wieder im Carl-Kaufmann Stadion die Ziellinie passieren.

Aktuell wird nach Angaben des Veranstalters an einer neuen Streckenführung durch die Stadt gearbeitet. Zudem werde man versuchen baldmöglichst in Erfahrung zu bringen, inwieweit die seit 2014 wegen Brandschutzmängeln geschlossene Europahalle zu größeren Teilen nutzbar sein wird.



Obwohl der Standortwechsel vor zwei Jahren zur Messe Karlsruhe beim Großteil der Läufer auf positive Rückmeldungen stieß muss der Marathon-Start für die Zukunft aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl wieder in die Stadt zurück verlegt. Der ursprüngliche Start von der Europahalle musste aufgegeben werden, da diese aus Brandschutzgründen gesperrt werden musste.

Am 28. September 2017 findet eine Infoveranstaltung mit Diskussion und Arbeitssitzung zum Thema "Wie geht es weiter mit dem Baden-Marathon?" statt. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Voranmeldung unter www.zukunft.badenmarathon.de erforderlich.