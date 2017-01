Neubau in Karlsruhe: VBK investiert 13 Millionen Euro in neue Bahnmeisterei

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) investieren in ein neues Gebäude für die Bahnmeisterei. Die Bauarbeiten auf einem Grundstück in der Maybachstraße laufen bereits.

Mit dem Bau einer neuen Bahnmeisterei treiben die VBK die Modernisierung ihrer Infrastruktur weiter voran. Auf dem Gelände des ehemaligen Brückenbauhofes der Deutschen Bahn AG an der Karlsruher Maybachstraße entsteht in den kommenden Monaten ein moderner Komplex für Werkstätten, Lager und Verwaltungseinheiten für rund 130 Mitarbeiter, die für die betriebssichere Unterhaltung der Straßenbahnanlagen im Stadtgebiet zuständig sind.

Die neue Bahnmeisterei soll spätestens Ende März 2018 bezogen werden. Dann wird der bisherige Standort in der Gerwigstraße aufgelöst. Die VBK investieren rund 13 Millionen Euro in den Neu- und Umbau im Stadtteil Killisfeld.

Zeitgemäßes Gebäude soll Bahnmeisterei in der Oststadt ablösen

"Ein leistungsfähiger Personennahverkehr braucht eine leistungsfähige Bahnmeisterei. Der neue Standort bietet unseren Mitarbeitern endlich zeitgemäße und funktionale Arbeitsbedingungen und wird viele organisatorische Abläufe erleichtern", erklärt Christian Höglmeier, technischer Prokurist der VBK.

Er freut sich, das Kapitel der in die Jahre gekommenen, maroden Bahnmeisterei in der Karlsruher Oststadt bald abschließen zu können. "Der Standort in der Gerwigstraße erfüllt schon lange nicht mehr die heutigen Anforderungen, sowohl in technischer, räumlicher aber auch energetischer Hinsicht."

Weniger Betriebskosten dank Geothermie und Photovoltaik

Die neue Bahnmeisterei wird mit einer Geothermie-Anlage ausgestattet. Die Anlage nutzt die natürliche Erdwärme, die aus dem Grundwasser gewonnen wird. Außerdem installieren die VBK auf dem Dach des Haupthauses eine Photovoltaikanlage, mit der umweltfreundliche Sonnenenergie zur Stromerzeugung gewonnen wird. "Die Gebäude auf dem Betriebshof in der Gerwigstraße entsprechen dem energetischen Stand der 1960er Jahre. Auf dem Maybach-Gelände können wir mit der Geothermie-Anlage und den Solar-Modulen die Betriebskosten um bis zu 50 Prozent senken", skizziert VBK-Bauleiter Benjamin Nothacker das große wirtschaftliche Einsparpotential, das sich mittelfristig durch das millionenschwere Infrastrukturprojekt für die Verkehrsbetriebe ergibt.

Die Bahnmeisterei zählt zu den wichtigsten Einrichtungen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Die Dienstleistungen, die die Mitarbeiter erbringen, sind hinsichtlich der Betriebssicherheit von Bahnanlagen unverzichtbar und tragen so entscheidend zur hohen Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs in Karlsruhe bei. Rund um die Uhr kümmern sich die Mitarbeiter beispielsweise um die Wartung und Instandhaltung von Gleis- oder Signalanlagen, die Funktionstüchtigkeit von Weichen, aber auch um die Reinigung von Haltestellen.