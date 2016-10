Neubau des KIT: Über 4.000 Bürger wollen Botanischen Garten retten

Photograph by Paul Needham / mohawkvisuals.com / Copyright 2014 / All Rights Reserved

Die Anwohner fürchten, dass anstelle des Botanischen Gartens des KIT am Adenauerring künftig "fünf überdimensionerte Blöcke" stehen könnte. Die Initiatoren der Bürgerinitiative "Grüner Campus" fordern, dass das "botanische Juwel in der Oststadt" erhalten bleiben soll.

In einer Online-Petition haben die Verantwortlichen bislang 4.787 Unterschriften gesammelt - 3.852 stammen dabei aus der Fächerstadt. Am Freitag übergaben die Verantwortlichen der Bürgerinitiative die Petition offiziell an Vertreter des KIT und des Bauamts. Ob die Anwohner mit ihrem Anliegen Erfolg haben, bleibt abzuwarten.