Neubau der Vincentius-Kliniken: Darum steht diese Baustelle unter Wasser

In der Baugrube steht nach Aussage der Kliniken das Grundwasser mit einer Tiefe von rund fünf Metern. Genau dieser Grundwasser-Spiegel, der höher liege als die Unterkante des künftigen Klinik-Neubaus, mache es erforderlich, dass der Keller des Neubaus als wasserundurchlässiges Bauwerk hergestellt werden - wozu eine trockene Baugrube erforderlich sei.

"Da das Grundwasser von unten in den sandigen Baugrund in die Braugrube steigen würde, muss eine Betonsohle eingezogen werden, die ein Eindringen von Wasser verhindert", heißt es in der Meldung weiter. Das dazu erforderliche Gewicht dieser Betonsohle werde durch eine Dicke von etwa zwei Metern erreicht. Am Freitag, 7. Oktober, haben speziell ausgebildete Taucher damit begonnen, rund 10.000 Kubikliter Beton unter Wasser einzubringen.

Die Arbeiten erfolgen laut Pressemeldung an drei Wochenenden am Stück, da die Betonsohle mit "so wenigen Fugen wie möglich gegossen werden muss." Nur so könne ein Eindringen von Grundwasser zuverlässig verhindert werden. Nach Fertigstellung der Betonsohle soll das Wasser abgepumpt werden und der Neubau könne dann in der trockenen Baugrube verrichtet werden.