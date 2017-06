Bauabfälle, die die Umwelt belasten? Das geht auch anders. Für den Bau der neuen Hauptfeuerwehrwache in Karlsruhe ist zum ersten Mal auf einer städtischen Baustelle ressourcenschonender Ortbeton (RC-Beton) im Einsatz.

Laut der Stadt Karlsruhe machen Bauabfälle 75 Prozent des Mülls in Baden-Württemberg aus. Diese Bauabfälle werden nur teilweise verwertet oder sogar dauerhaft deponiert. Deswegen wollen die Verantwortlichen jetzt neue Wege gehen, denn sortenrein erfasster Bauabbruch kann auch wieder in hochwertigen Beton eingearbeitet werden: Der Beton für die Feuerwache enthält fünf Prozent Volumenanteil an wiederverwendetem Betonabbruch, wie Bauleiter Andreas Mädche der Stadt Karlsruhe berichtet.

Trotz des Preisvorteils sei die Verwendung von RC-Beton in Deutschland bisher noch nicht weit verbreitet. Laut Anne Sick, Leiterin des Amtes für Hochbau und Gebäudewirtschaft, liegt das an dem geringen Angebot und der mangelnden Bekanntheit des Recyclingbetons. Nach Angaben der Stadt ist der Bau der Hauptfeuerwache ein Pilotprojekt, mit dem auch die Nachfrage nach dem dem umweltfreundlichen Beton gesteigert werden soll.

Momentan muss der Baustoff für die Feuerwache noch außerhalb des Stadt- beziehungsweise Landkreises bezogen werden. Die Stadtverwaltung stehe allerdings bereits in Kontakt mit Karlsruher Anbietern von Recyclingmaterial. Ziel sei es, den in der Stadt anfallenden Bauschutt auf direktem Wege wieder in vollwertigem Beton zu verarbeiten, um lokale Wirtschafts- und Stoffkreisläufe zu schließen, so Anne Sick. Durch die Umstellung auf Recyclingbeton beim Hochbau könnten zukünftige Eingriffe in die Natur vermieden werden.