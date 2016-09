Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts: CDU und AfD fordern Umbenennung

Anzeige

"Mit dem 'Netzwerk Karlsruhe gegen rechts' haben wir in dieser Stadt ein engagiertes Bündnis, mit dem wir die gesamte Karlsruher Bürgerschaft ansprechen und einbeziehen möchten. Wir halten es für enorm wichtig, dass auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Karlsruhe gesetzt wird", betont CDU-Fraktionsvorsitzender Tilman Pfannkuch.

Rechts ist nicht gleich rechts

Jedoch, so die Meinung der CDU-Fraktion, würde das Netzwerk durch die jetzige Bezeichnung diejenigen Bürger ausschließen, die sich zwar eher einer bürgerlich-konservativen beziehungsweise 'rechten' Wählerschaft angehörig fühlen, sich jedoch aus ihrem Demokratieverständnis und ihrer Überzeugung heraus den gesetzten Zielen des Netzwerks gerne anschließen würden. Als Beispiel nennt die CDU-Fraktion die Wähler der eigenen Partei.

"Aufgrund der Sitzverteilung in den Parlamenten ist die konservativ-bürgerliche CDU als 'rechts' zu bezeichnen. Rechtsextremismus und demokratisch-rechte Positionen unterscheiden sich allerdings vollkommen voneinander und sind geradezu gegensätzlich. Es sollte deshalb bereits durch den Namen des Netzwerks ganz klar zum Ausdruck kommen, dass es eine Plattform gegen 'Rechtsextremismus' sein will und nicht gegen 'rechts'", stellt Tilman Pfannkuch klar.

AfD: Mehr "linksextremistische Anschläge" seit Netzwerkgründung

Auch die AfD-Fraktion spricht sich für eine Umbenennung des Netzwerks aus. Die AfD-Fraktion schließe sich grundsätzlich der CDU an: "Extremismus muss in Gänze abgelehnt werden", heißt es in einer Pressemitteilung. Jede Art von Extremismus sei falsch und menschenverachtend. Aus Sicht der AfD-Fraktion seien seit Gründung des Netzwerks vor allem aber die "linksextremistischen Straftaten" angestiegen. Als Beispiel dafür nennt sie unter anderem einen "Farbbeutelanschlag" auf den K-Punkt-Pavillion in der Kriegsstraße sowie weitere "Farbanschläge".

"Die schlimmsten Anschläge in den letzten Wochen wurden aber nicht durch Rechtsextremismus oder Linksextremismus, sondern durch Islamisten, verübt. Deren Anschläge beeinflussen das Sicherheitsgefühl der Bürger am meisten," so die AfD-Fraktion. Es sei daher an der Zeit, ein klares Zeichen gegen jegliche Art von Extremismus in Karlsruhe zu setzen. Egal ob es sich um Links-, Rechtsextremismus oder Islamismus handle.

Netzwerk will Namensänderung diskutieren

Das unabhängige "Netzwerk Karlsruhe gegen rechts" ist ein Zusammenschluss ohne formelle Mitgliedschaft von rund 60 Vertretern öffentlicher und zivilgesellschaftlicher Organisationen und Gruppen in Karlsruhe, die sich im Rahmen ihrer professionellen oder ehrenamtlichen Tätigkeit gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit engagieren.

Durch die häufigen Demonstrationen von rechtsextremen Gruppen blieb dem Netzwerk kaum Zeit für den Aufbau von inneren Strukturen. Derzeit wird an einer Struktur gearbeitet mit dem Ziel, eigene Sprecher zu wählen, die das Netzwerk nach innen und außen vertreten. Der Antrag der CDU-Fraktion wurde mit deren Einverständnis in die Netzwerksitzung am 27. Juli eingebracht und wird in der nächsten Netzwerksitzung am 29. September diskutiert.