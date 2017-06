Heute findet in Durlach der, bereits im Vorfeld viel diskutierte, Nazi-Marsch statt und Karlsruhes größter Stadtteil wird zum Schauplatz des "Tags der deutschen Zukunft". Nicht nur die Partei "Die Rechte" geht auf die Straße. Auch zahlreiche Gegendemos sind angekündigt. ka-news ist live dabei und hält Sie auf dem Laufenden!

11.09 Uhr: Immer mehr Gegen-Demonstranten versammeln sich in Durlach:

1109 Am Durlacher Bahnhof sammeln sich die ersten Leute. Bisher 500 Menschen. #notddz — NoTddZ Karlsruhe (@notddz2017) 3. Juni 2017

11.03 Uhr: Währendessen auf dem Durlacher Turmberg:

1018 Tolle Aktion auf dem Turmberg. Dankeschön! Karlsruhe bleibt bunt! #NoTddZ pic.twitter.com/eJREp7BLmz — fjernskriver (@fjernskriver) 3. Juni 2017

11.00 Uhr: Deutschlandweit macht die heutige Demo Schlagzeilen:

10.55 Uhr: Erste Gegendemonstranten machen sich bereit.

10.40 Uhr: So wollen die Aufzüge durch Durlach ziehen

Der Aufzug der Rechten im Zuge des "Tags der deutschen Zukunft" startet dabei um 13 Uhr mit einer Auftaktkundgebung. Anschließend ist ein Aufzug durch die Pfinzstraße zum Hengstplatz geplant, die Rückkehr erfolgt über die Karl-Weysser-Straße. Gleichzeitig und an selber Stelle starten die Gegendemonstrationen "Karlsruhe zeigt Flagge", angemeldet von Martin Lenz, und die Versammlung des Stadtverbands des Deutscher Gewerkschaftsbunds (DGB). Die DGB plant im Anschluss einen eigenen Aufzug ebenfalls entlang der Pfinztalstraße in Richtung Hengstplatz bis zur Karlsburgstraße.

10.35 Uhr: "Teilweise extrem gewaltbereite Demonstranten"

Insgesamt rechnen die Verantwortlichen mit 600 bis 900 Personen beim "Tag der deutschen Zukunft" und mindestens 6.500 Gegendemonstranten. Nach Einschätzung der Polizei sind aber vermutlich nicht alle friedlich. Etwa ein Drittel der rechten Demonstranten sind Aussage von Polizeipräsident Freisleben als gewaltbereit einzuschätzen. Darüber hinaus rechnet er mit 100 extrem gewaltbereiten Demonstranten aus der Antifa-Szene.

10.30 Uhr: Über 3.000 Polizisten

Angemeldet wurde die Nazi-Demo von der Partei "Die Rechte". Gegner kündigten ebenfalls Veranstaltungen an. Inzwischen sind bei den Behörden zwölf Versammlungen angemeldet, in zwei Fällen wird es einen großen Aufzug geben. Allein in Durlach werden daher über 3.000 Polizisten im Einsatz sein, rund 600 bis 800 Beamte der Bundespolizei kontrollieren die Bahnhöfe in und rund um Karlsruhe.

10:00 Uhr: Straßensperrungen und Halteverbote

Für die Anwohner bringen die geplanten Kundgebungen einige Einschränkungen mit sich. Sie müssen sich am 3. Juni auf Straßensperrungen und Halteverbote einstellen. Sowohl für den motorisierten Verkehr als auch für Fußgänger gibt es dann entlang der Aufzugsstrecken kein Durchkommen. Durch die Abgitterung der Umzugsstrecke entfallen auch Parkflächen. Autos, die nicht vor Mitternacht umgeparkt wurden, müssen dann abgeschleppt werden.