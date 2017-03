Drei Pkw-Aufbrüche sowie einen Versuch verzeichnete die Polizei am Montag und Dienstag in der Karlsruher Weststadt.

Bei einem in der Riefstahlstraße abgestellten BMW schlug ein Unbekannter zwischen 0.00 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag die hintere rechte Dreieckscheibe ein und verschaffte sich somit Zugang. Im Fahrzeuginneren riss der Täter die Zierblende an der Front und der Mittelkonsole ab und entwendete das Navigationsgerät. Ebenso wurde das Multifunktionslenkrad ausgebaut, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Durch dieselbe Vorgehensweise stahlen die mutmaßlich gleichen Täter zwischen 17 und 7 Uhr aus einem in der Sophienstraße geparkten BWM das verbaute Navigationsgerät aus der Mittelkonsole. Zusätzlich wurden hier auch ein Führerschein sowie der Fahrzeugschein mitgenommen.

Ein weiteres Ziel der Langfinger war ein BMW in der Richard-Wagner-Straße. Hier wurde am Montag oder Dienstag ebenfalls durch Einschlagen der hinteren Dreieckscheibe das Fahrzeug geöffnet. Objekt der Begierde war auch bei diesem Fahrzeug das in der Mittelkonsole verbaute Navigationsgerät.

Lediglich bei einem Versuch blieb es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Geranienstraße. Das Aufwuchten der Dreieckscheibe gelang den Tätern offensichtlich nicht, woraufhin diese von ihrem Vorhaben abließen.