vor 1 Stunde Karlsruhe Nahe Ostring: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Wie die Polizei in einer Adhoc-Meldung mitteilt, kam es am Sonntagmorgen um 5.36 Uhr zu einem Verkehrsunfall nahe Ostring/ Rintheimer Straße in Karlsruhe.