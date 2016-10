Nahe Bretten: Autotransporter mit neun geladenen Neuwagen umgekippt

Anzeige

Wie die Polizei mitteilt, war ein 41-jähriger Mann mit dem Autotransporter auf der B293 aus Richtung Bretten in Richtung Walzbachtal unterwegs. Der Transporter hatte neun neuwertige Citroen-Kleinwagen geladen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Transporter nach links von der Fahrbahn ab und kippte an der Böschung zur Seite.

Fünf Neuwagen, die auf der oberen Ladefläche befestigt waren, lösten sich aus der Verankerung und verteilten sich auf und neben der Fahrbahn. Der Autotransporter und alle Neuwagen wurden stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 270.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache wird noch untersucht. Der Fahrer gab an, dass er einem Wild ausgewichen sei.