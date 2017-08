vor 37 Minuten Karlsruhe Nackt und betrunken: Karlsruher Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Beamte des Objektschutzes und des Polizeireviers Karlsruhe-West haben am Mittwoch gegen 13 Uhr am Weinbrennerplatz einen 54-jährigen Exhibitionisten festgenommen. Nach Zeugenaussagen hatte der Mann bereits in der Günther-Klotz-Anlage sein Geschlechtsteil entblößt und immer wieder Frauen angesprochen.