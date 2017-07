vor 53 Minuten Stuttgart Nach wolkigem Start: Viel Sonne im Ländle bis zur Wochenmitte

Nach einem bewölkten und regnerischen Sonntag startet die neue Woche fast überall in Baden-Württemberg mit Sonnenschein. Nach Angaben eines Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen am Montag bis auf 25 Grad am Oberrhein.