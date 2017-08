vor 1 Stunde Nagold/Karlsruhe Nach tödlichem Unfall: Müllwagen beschlagnahmt - Ermittlungen dauern an

Nach dem Unfall mit fünf Toten am Freitag in Nagold (Landkreis Calw) dauern die Untersuchungen der Polizei noch immer an. Beamte und Sachverständige sollen klären, warum der tonnenschwere Müllwagen auf das Fahrzeug stürzte. Bis Ergebnisse vorliegen, kann es allerdings noch dauern.