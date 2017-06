vor 1 Stunde Karlsruhe Nach tödlichem Brand: Erneuter Einsatz in Stutenseer Hochhaus

Schrecksekunde in Stutensee: Nachdem am Dienstag bei einem Brand in einem Hochhaus im Buchenring zwei Menschen ums Leben kamen, mussten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag gegen 9 Uhr erneut anrücken. Im Gespräch mit ka-news gibt die Polizei Entwarnung.