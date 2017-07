Die private Karlshochschule ist nun wieder ohne Präsidentin. Die Hochschule berichtet in einer Meldung an die Presse, dass Eveline Lemke nach gerade einmal einem halbem Jahr das Amt aufgibt.

"Nach einem halben Jahr intensiver Zusammenarbeit verlässt Eveline Lemke die Karlshochschule. Der Schritt geschieht im gegenseitigen Einvernehmen und in bester Absicht beider Seiten", heißt es am Donnerstag in einer Pressemeldung. Grund seien "lange und offene Diskussionen" über die künftige Ausrichtung der Karlshochschule und unterschiedliche Ansichten über das Führungskonzept.

Wo genau die Differenzen lagen, wollte man nicht sagen. Über diese Details wurde ein Stillschweigen vereinbart, "um öffentliche Diskussionen zum Nachteil der Hochschule zu vermeiden." Mit Dankesworten an Evelin Lemke und dem Bedauern über die nicht überbrückbaren inhaltlichen Meinungsverschiedenheit, endet die kurze Pressemeldung.

Lemke war erst zum 1. April 2017 Präsidentin der staatlich anerkannten Hochschule ernannt worden. Zuvor war die Grünen-Politikerin im Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz tätig. In den Fokus der Öffentlichkeit geriet die Personalie, weil Lemke keinen Hochschulabschluss hat. Dies sei bei der bekannt gewesen, teilte die Karlshochschule mit. Dennoch sei Lemke ein "Glücksfall" für die Hochschule gewesen.