Seit gerade einmal 26 Jahren ist die Badische Landesbibliothek (BLB) in Karlsruhe im Betrieb, doch nun muss schon die erste Sanierung her. Baumängel aus der Entstehungszeit machen die Maßnahmen nötig. Es entstehen Kosten von rund acht Millionen Euro.

Seit August verhüllt ein Gerüst Teile der Badischen Landesbibliothek in der Karlsruher Innenstadt. Voraussichtlich bis Ende 2018 oder Anfang 2019 wird dieses Gerüst an wechselnden Stellen zum Gebäude in der Erbprinzenstraße gehören. Für rund acht Millionen Euro werden dort die Fassade, Dachfenster, Entwässerung und Fenster erneut oder saniert- und das, obwohl das Gebäude erst zwischen 1984 bis 1991 gebaut wurde.

Der Grund für Sanierung an dem relativ jungen Gebäude: Baumängel und Fehler in der Planung. Diese führten dazu, dass die Fassade an einigen Stellen Risse bekommen hat. Auf diese Weise drang Feuchtigkeit in das Gebäude ein. Auch über die Fenster kam die Nässe ins Innere. Nach der Sanierung soll auch der Hitzestau im Sommer und der Wärmeverlust im Winter der Vergangenheit angehören.

Badische Landesbibliothek hat ein Nässeproblem

Ein Problem ist beispielsweise, dass die Regenrinnen zum Teil ohne Gefälle montiert wurden und sich darin das Wasser sammelt oder bei starken Regengüssen sogar wasserfallartig entlang der Fassade nach unten stürzt. Auch auf dem Flachdach sammelt sich immer wieder das Wasser. Daher werden die Fassade und die Dachfenster erneuert sowie an der Dichtung der Fenster gearbeitet.

Die Vorbereitung für die Sanierung habe bereits im Jahr 2010 begonnen, wie die Verantwortlichen bei einem Termin am Montag berichten. Dass aber erst jetzt gebaut werde, habe unter anderem damit zu tun, dass erst Planungen angestellt und die entsprechenden Mittel im Haushalt freigegeben werden mussten. Zudem sei das Gebäude, welches Architekt Oswald Mathias Ungers entworfen hat, im Mai 2016 unter Denkmalschutz gestellt worden. So hätten auch die Denkmalschützer noch ein abschließendes Auge auf die Pläne werfen müssen.

Was bedeutet die Sanierung für Besucher?

Die Arbeiten selbst würden die Besucher zwar beeinträchtigen, man versuche aber die Belastung in Maßen zu halten, versichert der stellvertretende Direktor der BLB, Volker Wittenauer. Lärmintensive Arbeiten würden vornehmlich in den Stunden durchgeführt, in welchen die Bibliothek noch geschlossen ist. Zudem würden aktuell vor allem im Bereich der Magazin und weniger im Besucherbereich gearbeitet. Das wird sich aber vor allem 2021 ändern: Dann soll das Gebäude nach der abgeschlossenen Sanierung der Fassade im Inneren erneuert werden.

Am Montag besuchte nun die Finanzstaatssekretärin Gisela Splett die Baustelle, um sich über den Fortschritt zu informieren. Das Land Baden-Württemberg zahlt als Inhaber des Gebäudes die Sanierungssumme. Und das wurde auch nie in Frage gestellt, so Splett: "Bibliotheken sind sehr nachgefragt, trotz Internet." Das bestätigt auch Julia von Hiller, Direktorin der BLB: "In den letzten fünf Jahren hatten wir einen Besucherzuwachs von rund 30 Prozent." Dabei gehe es nicht nur um die Verfügbarkeit der Medien in dem Haus, sondern auch um die Funktion als Lernort, den immer mehr Studierende für sich entdecken würden.

"Wir wollen den Sanierungsstau bei den landeseigenen Gebäuden abbauen und den Gebäudebestand sichern", so Splett am Montag weiter. "So investieren wir auch in die Infrastruktur der Badischen Landesbibliothek und machen sie zukunftsfähig."