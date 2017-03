vor 39 Minuten Bretten Nach Zusammenstoß mit Pkw-Anhänger: Zwei Motorradfahrer verletzt

Zwei verletzte Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag auf der Kreisstraße 3568, Gemarkung Bretten ereignete, das teilt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse mit.