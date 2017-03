Die teilweise Sperrung der Rheinhafenbrücke ist aufgehoben, der Verkehr kann dort wieder in beiden Richtungen fließen.

Wie das Tiefbauamt in einer Pressemeldung mitteilt, hatten Untersuchungen der Tragfähigkeit der Brückenkonstruktion keinerlei Bedenken dagegen ergeben. Lediglich für genehmigungspflichtige Schwertransporte bleibt die Brücke bis auf Weiteres gesperrt.

Die Untersuchung der Tragfähigkeit war notwendig geworden, da am vergangenen Freitag der Brand eines unmittelbar unter der Brücke abgestellten Wohnwagens erhebliche Schäden an der Konstruktion des Bauwerks verursacht hatte. Für die Bewertung des Schadens musste die Brücke dann aus Sicherheitsgründen zunächst in beide Fahrtrichtungen, danach über das Wochenende noch in eine Richtung gesperrt werden.