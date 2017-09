Wie die Stadtwerke Karlsruhe informieren, setzte ein Wasserrohrbruch an einer Transportleitung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Stuttgarter Straße unter Wasser. Die Folge: Die Stuttgarter Straße ist bis Freitagnachmittag für den Verkehr gesperrt.

"Nach 3 Uhr wurde der Wasseraustritt in Höhe der Sybelstraße gemeldet und der Bereitschaftsdienst der Netzservice Gesellschaft der Stadtwerke stellte die Hauptleitung dann großräumig ab. Versorgungsunterbrechungen gab es keine," erklären die Stadtwerke.

Allerdings wurde der Heizungskeller des Sybelheimes nach Angaben der Stadtwerke überschwemmt, den die Feuerwehr leer pumpte. Nach Freilegung der Schadensstelle beginne die Reparatur. Wie die Stadtwerke gegenüber ka-news bestätigen, ist die Stuttgarter Straße aus diesem Grund auf bislang unbestimmte Zeit für den Verkehr gesperrt. Die Polizei sei vor Ort.

Aktualisierung, 10.18 Uhr:

Die Stadtwerke Karlsruhe vermuten mittlerweile, dass der Grund für den Wasseraustritt an einer Transportleitung ein Schalenbruch an der Graugußleitung aus dem Jahr 1950 war. "Der Wasserdruck im Netz sank im Bereich der Schadensstelle von 5,2 auf 2,6 bar - fiel in der Nacht aber wahrscheinlich nur wenigen Kunden auf," erklären diese auf ihrer Internetseite. Zur Zeit werde eine Lösung für die Regelung des Verkehrs gesucht. Eventuell sei eine Ampelregelung möglich.

Aktualisierung, 9.15 Uhr:

Die Stuttgarter Straße bleibt nach Angaben der Stadtwerke Karlsruhe bis Freitagnachmittag voll gesperrt. Es werde ein provisorischer Radweg im Grünstreifen eingerichtet. Ebenso werde eine Ampelanlage aufgebaut, die den Verkehr wechselseitig regelt. Gleichzeitig wird laut den Stadtwerken mit dem Aushub der Baugrube begonnen, um die Leitung zu reparieren.

Außerdem informieren die Stadtwerke zum Sachverhalt: "Dies ist der zweite große Wasserrohrbruch in der Stuttgarter Straße innerhalb von drei Jahren. Die Leitung stammt aus dem Jahr 1950 und ist aus Grauguss. Dieser Leitungstyp war in den vergangenen Jahren öfter auffällig und deswegen wird die Leitung in der Stuttgarter Straße mittelfristig komplett saniert/ausgetauscht. Dies ist eine große Baumaßnahme, die in das Gesamtkonzept der Stadtentwicklung und des Tiefbauamtes eingebunden wird."