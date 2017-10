vor 2 Stunden Karlsruhe Nach Unfall mit Sattelzug auf A5: Strecke nach Karlsruhe ist wieder frei

In der Nacht zu Mittwoch kam es laut Polizei um kurz nach 5 Uhr zu einem Unfall auf der A5 nahe der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd in Richtung Karlsruhe. Demnach soll ein Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren sein.