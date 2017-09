vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Unfall in Mühlburg: 80-jähriger Radfahrer verstorben

Ein Radfahrer ist nach einem Unfall im Karlsruher Stadtteil Mühlburg an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 80-Jährige am Donnerstag an der Kreuzung Rheinhafen- und Eckenerstraße unterwegs gewesen.