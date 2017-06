vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Unfall auf dem Adenauerring: Fahrerflucht mit 1,1 Promille

Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer ist am Freitag gegen 23.45 Uhr auf dem Adenauerring auf Höhe der Fasanenstraße mit einem am Straßenrand geparkten Pkw zusammengeprallt. Der geparkte Pkw wurde rund vier Meter weit auf den Fahrradweg geschoben, so die Polizei.