Nach Überfall in Karlsruhe: Tankstellen-Räuber stellt sich der Polizei

Bei seinem Überfall hatte der Mann zwei Angestellte bedroht und Bargeld erbeutet. Die geführten Ermittlungen ergaben, dass der Mann tags darauf in Bad Dürkheim ebenfalls eine Tankstelle überfallen hatte.

Der 45-jährige wohnsitzlose Täter hatte nach der Tat in Bad Dürkheim bei der Polizei angerufen und dort die Tat zugegeben. Er konnte in Bad Dürkheim festgenommen werden. Nach der Vorführung bei einem Ermittlungsrichter wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert.