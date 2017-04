vor 57 Minuten Karlsruhe Nach Überfall auf Taxifahrer in Karlsruhe: 19-Jähriger stellt sich der Polizei

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich noch am Donnerstag, am Tag des Überfalls, ein 19-Jähriger bei der Polizei gestellt. Er gab an, am selben Tag einen Taxifahrer in Karlsruhe überfallen zu haben.