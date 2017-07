vor 23 Minuten Karlsruhe Nach Überfall auf Geschäft: Wer erkennt diesen Mann?

Nach einem Raub auf ein Einzelhandelsgeschäft in der Scheffelstraße in Karlsruhe am 1. Juli, fahndet die Polizei nun nach dem noch unbekannten Tatverdächtigen. Dieser soll den Kassierer des Geschäftes mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben.