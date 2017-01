Nachdem die Polizei am Donnerstag mit Bilder aus einer Straßenbahn-Überwachungskamera nach einem Mann gesucht hat, der im Fall der fünf überfallartig angegriffenen Frauen als Tatverdächtiger gilt, sucht die Polizei weiter nach Zeugen.

"Nach insgesamt fünf überfallartig verübten nächtlichen Angriffen auf Frauen stellt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen den 22 Jahre alten Tatverdächtigen keinen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls", das teilt die Karlsruher Staatsanwaltschaft und die Polizei am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit

Grund dafür sei, dass sich nach bisherigen Ermittlungsergebnissen gegen den 22 Jährigen "zwar ein einfacher Tatverdacht, nicht jedoch der für einen Haftbefehl erforderliche dringende Tatverdacht - also eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit der Täterschaft" besteht.

Der 22-Jährige hatte sich nach der Veröffentlichung von Überwachungsfotos aus einer Straßenbahn am Donnerstagnachmittag in Begleitung seines Verteidigers den Behörden gestellt und anschließend von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. "Die Geschädigten konnten den Festgenommenen in der Folge jedoch nicht mit der erforderlichen Sicherheit als Täter wiedererkennen", so die Polizei weiter. "Es gilt für die Ermittler nun, zur Entkräftung oder Untermauerung des Tatverdachts weitere umfangreiche Überprüfungen durchzuführen."

Polizei sucht nach Frau mit Hund

Dabei setzt die Polizei nach wie vor auch auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Insbesondere suchen die Beamten die Frau, die am vergangenen Samstagabend kurz nach 21.15 Uhr in der Morgenstraße zwischen Ranke- und Luisenstraße mit ihrem Hund zu dem Angriff auf eine 23 Jahre alte Frau hinzukam und den Täter zur Flucht veranlasste.

Anrufe werden vom Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/939-5555 entgegen genommen. Zudem ist das vertrauliche Telefon unter der Nummer 0721/939-6666 gleichfalls rund um die Uhr geschaltet.