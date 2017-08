vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Tötung in Südweststadt: Polizei nimmt Haushälterin fest

Die Soko "Kolping" ist einen entscheidenden Schritt weiter gekommen. Am Mittwoch wurde eine 61-Jährige festgenommen, die im Mai in einer Wohnung in der Albtalstraße die 66-jährige Verena Löbnitz getötet und anschließend einen Brand gelegt haben soll.