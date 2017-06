Ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich ist am Donnerstag beim Brand einer Scheune in Eggenstein-Leopoldshafen entstanden. Personen kamen nach Aussage der Polizei nicht zu Schaden.

Nach bisherigem Kenntnisstand des Polizeipostens Hardt meldeten Anwohner kurz vor 10 Uhr den Brand an der Scheune in der Eisenbahnstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Gebäude bereits komplett in Flammen gestanden. Das geht aus einer Pressemeldung der Polizei hervor. Durch die sich daraus ergebende starke Rauchentwicklung war auch der Schienenverkehr auf den direkt angrenzenden Bahngleisen beeinträchtigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, brannte die Scheune in der Folge komplett aus.

Zudem wurde das angrenzende Wohnhaus durch die starke Hitzeentwicklung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Damit beläuft sich der entstandene Sachschaden den ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt etwa 65.000 Euro. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt nach Aussage der Polizei noch unbekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten bislang nicht erlangt werden.